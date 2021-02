Rave party, rissa e assembramenti in Darsena: follia a Milano (Di domenica 28 febbraio 2021) Non è più solo questione di civiltà, ma di incoscienza che rasenta la follia collettiva. Centinaia di giovani, in gran parte senza mascherina, si sono dati appuntamento ieri sera in Darsena a Milano ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 28 febbraio 2021) Non è più solo questione di civiltà, ma di incoscienza che rasenta lacollettiva. Centinaia di giovani, in gran parte senza mascherina, si sono dati appuntamento ieri sera in...

Agenzia_Ansa : Musica e balli sulla Darsena a Milano per l'addio alla zona gialla. Una sorta di 'rave party' con centinaia di giov… - Corriere : Ultimo weekend in fascia gialla: assembramenti Milano, rave party alla Darsena con musi... - Radio1Rai : ??A #Milano inutili gli appelli del sindaco #Sala a comportamenti sicuri contro il #Covid. In #Darsena rave party il… - marinellazetti : #Milano, al 'rave party' clandestino in #Darsena scoppia la rissa: carabinieri sul posto. Le conseguenze le paghere… - sole24ore : #Coronavirus.“Rave party” in #Darsena a #Milano: anche rissa tra ragazzi. Segui le ultime notizie nel live del… -