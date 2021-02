LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali in DIRETTA: Pellegrino e De Fabiani sfidano la Norvegia! (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno – Il medagliere – Presentazione gara maschile – Presentazione gara femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Team Sprint in tecnica libera valide per i Mondiali di sci di fondo in programma ad Oberstdorf: oggi, domenica 28 febbraio, alle ore 11.00 scatteranno le qualificazioni, mentre per le finali bisognerà attendere le ore 13.00. Cambiano le regole per il passaggio del turno: le alte temperature potrebbero incidere sulla neve, che potrebbe cambiare repentinamente, anche tra una semifinale e l’altra, che andranno in scena a 28 minuti l’una dall’altra. Alle ore 11.00 ed 11.28 le due semifinali femminili, alle ore 11.56 e 12.24 quelle maschili. A differenza di ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno – Il medagliere – Presentazione gara maschile – Presentazione gara femminile Buongiorno e benvenuti allatestuale dellein tecnica libera valide per idi sci diin programma ad Oberstdorf: oggi, domenica 28 febbraio, alle ore 11.00 scatteranno le qualificazioni, mentre per le finali bisognerà attendere le ore 13.00. Cambiano le regole per il passaggio del turno: le alte temperature potrebbero incidere sulla neve, che potrebbe cambiare repentinamente, anche tra una semifinale e l’altra, che andranno in scena a 28 minuti l’una dall’altra. Alle ore 11.00 ed 11.28 le due semifinali femminili, alle ore 11.56 e 12.24 quelle maschili. A differenza di ...

