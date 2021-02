Il privilegio dell'iniezione: la casta dei giudici vuole superare tutti (Di domenica 28 febbraio 2021) La corporazione giudiziaria sta lavorando affinché i propri affiliati ottengano con precedenza la vaccinazione anti-Covid. Giustificazione: l'amministrazione della giustizia - si dice - costituisce un servizio essenziale, e questo appunto giustifica che i magistrati siano vaccinati prima degli altri, compresi i malati che pur essendo particolarmente esposti agli effetti lesivi dell'infezione non hanno analogo diritto di saltare la coda. Non bisogna essere maliziosi per coltivare il sospetto che si tratti della rivendicazione di un privilegio castale piuttosto che della nobile pulsione a tenere in efficienza la giustizia. La quale è afflitta da ritardi, disfunzioni e abusi ben risalenti rispetto all'inizio della pandemia: ma senza che quelle malattie più antiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) La corporazione giudiziaria sta lavorando affinché i propri affiliati ottengano con precedenza la vaccinazione anti-Covid. Giustificazione: l'amministrazionea giustizia - si dice - costituisce un servizio essenziale, e questo appunto giustifica che i magistrati siano vaccinati prima degli altri, compresi i malati che pur essendo particolarmente esposti agli effetti lesivi'infezione non hanno analogo diritto di saltare la coda. Non bisogna essere maliziosi per coltivare il sospetto che si trattia rivendicazione di unle piuttosto chea nobile pulsione a tenere in efficienza la giustizia. La quale è afflitta da ritardi, disfunzioni e abusi ben risalenti rispetto all'inizioa pandemia: ma senza che quelle malattie più antiche ...

Ultime Notizie dalla rete : privilegio dell Napoli. Arte contemporanea e coronavirus ARTE, TECNOLOGIA, EMERGENZA Come si può continuare a mettere in evidenza il valore dell'arte ... che sono persone con doti extra ordinarie, è un privilegio e un grande valore. I contenuti digitali ...

Maria Angela Robustelli: "Con il Commissario Ricciardi è stato come tornare a teatro" È l'identikit di Maria Angela Robustelli , protagonista femminile dell'ultima puntata della prima ... con i treni a 20 euro e le caramelle in tasca, ho avuto il privilegio che Lina leggesse i miei ...

Il privilegio dell'indignazione - L' Intellettuale Dissidente L'Intellettuale Dissidente M5s: Conte accoglie invito, lavorerà a progetto rifondativo Roma, 28 feb. (askanews) - "Giuseppe Conte ha raccolto l'invito a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo con il Movimento 5 Stelle". E' quanto si legge in un post su Facebook del Movime ...

Renzi e Salman: la repubblica democratica non è compatibile con l’adulazione dei despoti Serve una norma che impedisca a ogni rappresentante delle istituzioni italiane di intrattenere rapporti privati con Paesi stranieri che violano i principi della Costituzione pena la decadenza ...

