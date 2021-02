“Disse che dovevo andare a San Patrignano” Giulia Salemi spara a zero contro l’ex amico Zorzi. Cos’ha detto (Di domenica 28 febbraio 2021) Ospite di Verissimo, Giulia Salemi ha parlato del suo rapporto di amicizia con Tommaso Zorzi; una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, l’influencer italo-persiana ha scoperto alcune frasi dette dall’ex amico che l’hanno fatta soffrire: Sono una persona autoironica ma ho visto una cosa che mi ha un po’ ferita. La persona che l’ha detto è molto autoironica ma sentirmi paragonare a Amy Winehouse o sentirmi dire che una volta uscita sarei dovuta andare a San Patrignano, mi è spiaciuto. Ma vado avanti, ancora una volta farò finta di niente. Il rapporto con Tommaso Zorzi? Vivevo di aspettative Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 28 febbraio 2021) Ospite di Verissimo,ha parlato del suo rapporto di amicizia con Tommaso; una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, l’influencer italo-persiana ha scoperto alcune frasi dette dalche l’hanno fatta soffrire: Sono una persona autoironica ma ho visto una cosa che mi ha un po’ ferita. La persona che l’haè molto autoironica ma sentirmi paragonare a Amy Winehouse o sentirmi dire che una volta uscita sarei dovutaa San, mi è spiaciuto. Ma vado avanti, ancora una volta farò finta di niente. Il rapporto con Tommaso? Vivevo di aspettative Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Corriere : La moglie di Attanasio: «L’agenzia Onu disse a Luca che garantiva la sicurezza. Non lo ha fatto» - LegaSalvini : Attanasio, la moglie Zakia Seddiki: «L’agenzia Onu disse a Luca che garantiva sicurezza. Non lo ha fatto» - RobertoBurioni : Quando JFK disse che avrebbe portato un uomo sulla Luna gli dissero (in sostanza) che non sarebbe stata cosa facile… - StefaniaAbbina1 : @Betty36174919 @elix873 Questo deve vedere pier, perché lei disse di nn andare nei salotti e poi guarda che fa? Qui… - dinuovopiove : RT @GiulioMola: Quando venne a vincere a San Siro contro il Milan a cui mancavano 7 titolari disse che era venuto a dominare a casa della c… -