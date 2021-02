COVID Lazio – Il bollettino di oggi 28 febbraio | scendono contagi e decessi

(Di domenica 28 febbraio 2021) Come avviene ormai quotidianamente, la Regioneha diffuso i dati odierni rispetto ida-19. I numeri di, a dispetto di quanto si prospetta rispetto le varianti, sono favorevoli: su circa 34.000 test effettuati (sia antigienici che molecolari), ci sono stati 1.341 positivi (-6 rispetto a ieri). 12 inella giornata (8 in meno rispetto a ieri). Sono aumentati invece i guariti, che sono +1.192 in tutto il territorio. La situazione a Roma Stando alle parole dell’assessore D’Amato, la situazione nella Capitale è stabile: “I casi a Roma città sono a quota 500“. Nelle ultime ore era aumentata la preoccupazione visti gli assembramenti che hanno costretto gli agenti a chiudere le piazze a Trastevere e a San Lorenzo.

Il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti ha firmato l'ordinanza a causa della forte incidenza e crescita dei casi da19. Lo comunica in una nota la Regione. Zona arancione ...Sono 1.341 i contagi di Coronavirus registrati nelnelle ultime 24 ore secondo il bollettino della Regione. I morti sono 12 e i guariti 1.192. Dati tutto sommato stabili - Oltre 15 mila i tamponi effettuati e 20 mila i test antigenici. '...Domani, lunedì 1° marzo, tutta la provincia di Frosinone sarà in zona arancione. Nell’ultima settimana i contagi sono aumentati del 30% circa e la Regione Lazio ha ritenuto opportuno ...Cambiano ancora i colori dell'Italia che continua a lottare contro il Coronavirus. Basilicata e Molise in zona rossa, Lombardia, Marche e Piemonte in queste ore passano in area arancione ...