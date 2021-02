C’è posta per te, chi è Chiara Cercano: carriera, Instagram e soprannome (Di domenica 28 febbraio 2021) Scopriamo chi è Chiara Carcano, la postina di C’è posta per te che ha conquistato il pubblico per la bellezza e la simpatia Ecco Chiara Carcano la postina più amata dal pubblico italiano (Fonte Instagram)Chiara Carcano, la grintosa postina di Maria De Filippi, è un volto nuovo per la televisione italiana, che pian piano si sta affermando sempre più. Negli ultimi anni Chiara ha partecipato a vari programmi televisivi, facendosi ben presto apprezzare nel mondo dello spettacolo. La ragazza è inoltre seguitissima sui social network, in particolare Instagram dove può contare circa 450.000 follower! Molto amata per i suoi scatti, Chiara voleva già da piccolina arrivare al successo, facendosi conoscere nel mondo della televisione. LEGGI ... Leggi su altranotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) Scopriamo chi èCarcano, la postina di C’èper te che ha conquistato il pubblico per la bellezza e la simpatia EccoCarcano la postina più amata dal pubblico italiano (FonteCarcano, la grintosa postina di Maria De Filippi, è un volto nuovo per la televisione italiana, che pian piano si sta affermando sempre più. Negli ultimi anniha partecipato a vari programmi televisivi, facendosi ben presto apprezzare nel mondo dello spettacolo. La ragazza è inoltre seguitissima sui social network, in particolaredove può contare circa 450.000 follower! Molto amata per i suoi scatti,voleva già da piccolina arrivare al successo, facendosi conoscere nel mondo della televisione. LEGGI ...

