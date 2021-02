Barcellona, un post di Messi riaccende le voci di dissapori con Griezmann (Di domenica 28 febbraio 2021) Ancora malumori in casa Barcellona. La vittoria importante di ieri pomeriggio contro il Siviglia è stata “macchiata” da un nuovo episodio che alimenta le voci di un rapporto non idilliaco tra Messi e Griezmann. Come sottolineato da Culé Mania, l’argentino, tra le foto postate sul proprio profilo Instagram, ha inserito una foto in cui lo si vede abbracciato a Braithwaite. Niente di strano, all’apparenza. Se non fosse che il danese è da tempo al centro di una disputa con Griezmann per il ruolo prestigioso di partner in attacco di Messi. Tra l’altro c’è da sottolineare come Griezmann sia rimasto in panchina per 90 minuti in una sfida così importante. Di seguito il post in questione. Visualizza questo post su ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Ancora malumori in casa. La vittoria importante di ieri pomeriggio contro il Siviglia è stata “macchiata” da un nuovo episodio che alimenta ledi un rapporto non idilliaco tra. Come sottolineato da Culé Mania, l’argentino, tra le fotoate sul proprio profilo Instagram, ha inserito una foto in cui lo si vede abbracciato a Braithwaite. Niente di strano, all’apparenza. Se non fosse che il danese è da tempo al centro di una disputa conper il ruolo prestigioso di partner in attacco di. Tra l’altro c’è da sottolineare comesia rimasto in panchina per 90 minuti in una sfida così importante. Di seguito ilin questione. Visualizza questosu ...

