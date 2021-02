A Milano numero chiuso in Darsena e sui Navigli dopo il maxi assembramento (Di domenica 28 febbraio 2021) dopo il maxi assembramento di sabato sera in Darsena a Milano , nella zona scattano gli ingressi contingentati e il senso unico di circolazione per i pedoni . E' la prima conseguenza dell'affollamento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 febbraio 2021)ildi sabato sera in, nella zona scattano gli ingressi contingentati e il senso unico di circolazione per i pedoni . E' la prima conseguenza dell'affollamento ...

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi come un prestigiatore che tira fuori un coniglio dal cilindro. In questa v… - Agenzia_Ansa : Non si placa la calca nei centri, parchi e spiagge complice il bel tempo del weekend, l'ultimo in giallo per divers… - repubblica : Rave party con rissa alla Darsena, Sala: 'Sto con forze dell'ordine, conseguenze ricadono su tutti'. Oggi numero ch… - emanuelino10 : RT @LucillaMasini: Milano. Numero chiuso in Darsena e sui Navigli dopo il maxiassembramento. Che è esattamente come mettere il dolcificante… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente del Consiglio Mario Draghi come un prestigiatore che tira fuori un coniglio dal cilindro. In questa veste è… -