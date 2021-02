“Vaccinate prima lei”: 91enne vuole cedere il turno alla madre di un disabile. “Ho avuto una vita lunga. E’ più utile a loro che a me” (Di sabato 27 febbraio 2021) “Vaccinate prima lei. E’ una mamma con un bambino disabile, lei davvero non può ammalarsi, e non può permettersi di portare il virus in casa. Io ho 91 anni…“. Giovanni ha l’appuntamento dal medico curante giovedì prossimo: è il momento della sua vaccinazione. Ma quando ha letto sul giornale l’appello della madre di un bambino disabile che chiedeva garanzie anche per i familiari delle persone fragili ha preso il telefono e ha chiamato la Nazione. “Ho avuto una vita lunga e una famiglia numerosa. Il vaccino credo sia più utile a lei che a me”. Lei si chiama Cinzia e ha un figlio, Mattia, di 22 anni, con una disabilità grave che gli impedisce di ricevere il vaccino. La madre invece deve aspettare che tocchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) “lei. E’ una mamma con un bambino, lei davvero non può ammalarsi, e non può permettersi di portare il virus in casa. Io ho 91 anni…“. Giovanni ha l’appuntamento dal medico curante giovedì prossimo: è il momento della sua vaccinazione. Ma quando ha letto sul giornale l’appello delladi un bambinoche chiedeva garanzie anche per i familiari delle persone fragili ha preso il telefono e ha chiamato la Nazione. “Hounae una famiglia numerosa. Il vaccino credo sia piùa lei che a me”. Lei si chiama Cinzia e ha un figlio, Mattia, di 22 anni, con una disabilità grave che gli impedisce di ricevere il vaccino. Lainvece deve aspettare che tocchi ...

HuffPostItalia : 'Vaccinate prima lei': 91enne cede la sua dose di vaccino alla madre di un disabile - silvia_sb_ : Qualcuno dovrà rispondere, prima o poi, del fatto che categorie nn a rischio vengono vaccinate prima degli anziani???? - danielsun2707 : RT @m5sTelegram: Vaccinate sanitari ok, ottantenni ok, docenti ok, ora volete fare prima tutte le forze dell'ordine. Tutte persone già tute… - Pasquino70 : @paolacontini64 @anubi_matt È vivo e vegeto. Però oggi ha detto che prima bisogna vaccinate le figure produttive. - paolacars : @PoliticheseIl Metto solo in evidenza la mole di persone vaccinate in prima dose al giorno. Qui si parla di acceler… -