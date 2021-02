Nuova Sandero Stepway | Dacia dichiara la fine dei compromessi

(Di sabato 27 febbraio 2021) Esiste davvero una bella automobile, con tutti i sistemi di sicurezza, un infotainment da urlo, a un prezzo imbattibile? Una domanda retorica a cui Dacia vuole dare una risposta definitiva con la nuova Sandero Stepway. Per comunicare anche attraverso le immagini la fine dei compromessi, Dacia utilizza un bellissimo loft. Inserita in questa architettura d’avanguardia, tra un arredamento premium e tanti pezzi di design anche la sua nuova Sandero Stepway.

Oggi più che mai Dacia è sinonimo di qualità a prezzi accessibili, una formula che trova la sua massima espressione nella presentata nel corso di una 'vetrina digitale' alla stampa italiana. Gli ordini per il nuovo modello, pre - annunciato alla fine dello scorso anno sono già aperti da dicembre e ad oggi i ...Il look da crossover compatto è accattivante e moderno, il prezzo un invito a provarla ' Nessun compromesso ': è questo il motto che accompagna l'uscita della Stepway , la compatta di ...