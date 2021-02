Gattuso si complimenta con la squadra dopo la partita contro il Granada

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso complimenta

Tutto Napoli

... non è una chiarezza tattica, nonostante gli esperimenti di modulo a cuiè stato fin qui ... Rigore giusto Napoli, De Laurentiis sicon la squadra a fine partita CONTENUTI EXTRA FIRST ...Napoli - Juve, la vittoria fa tornare il sereno: nel post gara ADL scende negli spogliatoi e sicone la squadra.Una sorta di tregua, così il Corriere della Sera definisce il post partita del Napoli dopo aver battuto la Juventus per 1-0, grazie al gol di Insigne su ...