COVID | GALLI | “C’È PREOCCUPAZIONE | SERVE SISTEMA ‘CINESE' ”

Leggi su limemagazine.eu

(Di sabato 27 febbraio 2021) . “Identificare i luoghi maggiormente colpiti soprattutto da varianti, chiudere per un periodo e vaccinare a tappeto in quei luoghi”. “Ila colori evidentemente non ce l’ha fatta. In questo momento io sarei per identificare i luoghi maggiormente colpiti soprattutto da varianti, chiudere per un periodo più o meno breve quei luoghi e vaccinare a tappeto in quei luoghi, dopo aver fatto, sempre a tappeto, test per vedere in che condizioni sono i cittadini”. Lo ha detto a Sky Tg24 Massimo, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. “Possibilmente – ha aggiunto – farei qualcosa di simile anche nei luoghi geograficamente vicini a quelli colpiti. Non è facile, è unun po’ cinese, più o meno è stato fatto così in Cina, però funziona e funziona di più delle chiusure indifferenziate, anche parziali, che a quanto ...