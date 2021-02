Cherif Karamoko, si racconta a Verissimo: “Mio fratello è annegato mentre stavamo raggiungendo l’Italia” (Di sabato 27 febbraio 2021) Cherif Karamoko, ospite a Verissimo nella puntata di questo pomeriggio, parlerà della terribile avventura che ha vissuto. Il giovane calciatore parlerà del suo viaggio su un barcone dall’Africa in Italia. Durante il viaggio morirono tante persone, compreso suo fratello maggiore. Oggi nel corso della consueta puntata settimanale di Verissimo, si parlerà della storia struggente di Cherif Karamoko. Il giovane calciatore di origini africane che raggiunse l’Italia su un barcone. Durante il tragitto, suo fratello maggiore morì annegato. Il classe 2000 guineano arrivato in Italia, è riuscito a coronare il suo sogno di giocare a calcio. Nel 2019, infatti, ha debuttato in Serie B con la maglia del Padova. Ti ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021), ospite anella puntata di questo pomeriggio, parlerà della terribile avventura che ha vissuto. Il giovane calciatore parlerà del suo viaggio su un barcone dall’Africa in Italia. Durante il viaggio morirono tante persone, compreso suomaggiore. Oggi nel corso della consueta puntata settimanale di, si parlerà della storia struggente di. Il giovane calciatore di origini africane che raggiunsesu un barcone. Durante il tragitto, suomaggiore morì. Il classe 2000 guineano arrivato in Italia, è riuscito a coronare il suo sogno di giocare a calcio. Nel 2019, infatti, ha debuttato in Serie B con la maglia del Padova. Ti ...

