Boss Doms: fuori il video di "Pretty Face" feat. Kyle Pearce (Di sabato 27 febbraio 2021) fuori il video di "Pretty Face" il nuovo singato di Boss Doms feat. Kyle Pearce. Protagonisti inconsapevoli del progetto i fan dell'artista E' online il video di "Pretty Face", il nuovo singolo di Boss Doms in feat. con Kyle Pearce. La clip propone una vera e propria esperienza multisensoriale di cui i fan sono protagonisti inconsapevoli. Nelle scorse settimane infatti l'artista aveva invitato il proprio seguito a partecipare ad una call to action. "Pretty Face" è realizzato con il sostegno dell'artista di fama internazionale Fabio Weik e in collaborazione con ...

