Bologna-Lazio 2-0 | Mbaye e Sansone mettono in crisi Inzaghi

Leggi su zon

(Di sabato 27 febbraio 2021) Al Dall’Ara i padroni di casa si impongono su unapoco attenta e svogliata. Un gol per tempo regala a Miha la vittoria Tutto quello che serviva allaper accantonare il brutto ko di Champions era una vittoria. Vittoria che non è arrivata contro unben organizzato e cinico che rifila un gol per tempo ai biancocelesti e porta a casa il risultato massimo. La partita Partita subito frizzante con il reparto offensivo delche fin da subito è reattivo e pericoloso. Tuttavia laha le prime occasioni prima con Milinkovic-Savic su punizione e poi con l’episodio che cambia il match. Al 17? infatti Dominguez atterra in area Correa: è rigore. Sul dichetto va Immobile che però si fa ipnotizzare da Skorupski.che si rivitalizza e trova subito il ...