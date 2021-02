Atalanta, Gasperini: “Con il Real non potevamo fare di più. Ilicic deve allenarsi bene” (Di sabato 27 febbraio 2021) L'allenatore dell'Atalanta Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Sampdoria di Ranieri, tornando prima sulla gara con il Real: "Mercoledì abbiamo fatto una partita quasi esclusivamente difensiva dopo essere rimasti in dieci uomini. Le azioni create da noi non sono state molte, è stato un modo comunque efficace di difendersi. Non abbiamo concesso molto al Real Madrid, speravamo di portare a casa lo 0-0. Era difficile fare meglio in quelle condizioni. Domani la gara con la Samp è importante per il campionato, inutile pensare alla gara col Real. Domani c’è la Samp, poi il Crotone. Successivamente il calendario finalmente si allungherà un po’, non ci sarà questa compressione di partite e avremo modo di rifiatare e recuperare un po' di giocatori ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) L'allenatore dell'Gianpieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Sampdoria di Ranieri, tornando prima sulla gara con il: "Mercoledì abbiamo fatto una partita quasi esclusivamente difensiva dopo essere rimasti in dieci uomini. Le azioni create da noi non sono state molte, è stato un modo comunque efficace di difendersi. Non abbiamo concesso molto alMadrid, speravamo di portare a casa lo 0-0. Era difficilemeglio in quelle condizioni. Domani la gara con la Samp è importante per il campionato, inutile pensare alla gara col. Domani c’è la Samp, poi il Crotone. Successivamente il calendario finalmente si allungherà un po’, non ci sarà questa compressione di partite e avremo modo di rifiatare e recuperare un po' di giocatori ...

Atalanta_BC : ??? Gian Piero #Gasperini: 'Abbiamo voglia di fare bene' ?? 'We want to do well' Exclusive interview ??… - ItaSportPress : Atalanta, Gasperini: 'Con il Real non potevamo fare di più. Ilicic deve allenarsi bene' - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Atalanta:Gasperini squalificato,ho allenatori anche in campo Il tecnico elogia i suoi: 'Muriel col Real ha fatto da solo' - giornali_it : Gasperini: 'Ilicic giocherà quando è pronto, l’Atalanta non dipende da lui' #27febbraio #QuotidianiSportivi… - DiMarzio : Le parole di #Gasperini in vista di #SampAtalanta -