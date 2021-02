Zingaretti cambia rotta | “Serve una rigenerazione”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nell’incontro a casa Dem era stabilito di confrontarsi sulla questione delle donne Pd, mae la riunione si trasforma in una Direzione. Secondo molti, le signore del Pd sono umiliate dalla nomina di tre ministri uomini su tre. Ma in questa occasione la questione quote rosa è accantonata per entrare nel merito

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti cambia

Tv Sorrisi e Canzoni

... ma il concetto non: "Per ora dobbiamo mettere in condizione chi del Pd sta al governo di ... Bonaccini contro la ricandidatura di(che ieri ha smentito seccamente di volersi dimettere ...... la possibilità di andare nell'abitazione in cui non si è residentiinfatti a seconda della ... Intanto è lite tra Salvini esulle misure per il contenimento del Covid . Dopo che ieri ...Paul McCartney sembra pronto a scrivere le proprie memorie. “The Lyrics: 1956 to the Present” uscirà il 2 novembre, secondo un annuncio congiunto di mercoledì dell’editore ...Proseguono i lavori per scrivere il nuovo Dpcm che dovrà essere firmato entro il prossimo 5 marzo. Il governo, attraverso la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini, si muove tenendo sempr ...