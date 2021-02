Zapata | nessuna lesione Sollievo dopo gli esami

webecodibergamo : Aveva lasciato il campo per un problema fisico nel primo tempo del match con il Real -

Ultime Notizie dalla rete : Zapata nessuna

L'Eco di Bergamo

C'era apprensione per le condizioni di Duvanin casa Atalanta dopo che il centravanti aveva chiesto il cambio per guaio fisico alla ... Gli esami, però, non hanno evidenziatolesione; ...ROMA (44 punti) : Il problema della Roma sono i big match:vittoria contro le squadre con ... Anche perchè dal match di Champions League è uscito per infortunio anche Duvan. Tanti dubbi ...Decide Mendy, a 4' dal termine. Abbattendo il muro eretto dall'Atalanta che dal minuto 18 si è trovata sotto di un uomo per l'espulsione, discutibile, di Freuler. Una ...Perde di misura l’Atalanta con il Real Madrid: a Bergamo l’andata degli ottavi di Champions finisce uno a zero per i blancos, grazie al gol di Mendy in una serata decisamente sfortunata. E dire che l’ ...