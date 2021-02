UOMINI E DONNE oggi, 26 febbraio: le esterne di GIACOMO (Di venerdì 26 febbraio 2021) oggi (26 febbraio) è andata in onda una nuova puntata di UOMINI e DONNE; il contenuto riguarda la registrazione del 16. Si comincia esattamente da dove ci eravamo lasciati ieri, ovvero da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due, dopo aver parlato, dichiarano di avere intenzione di vedersi proprio la sera stessa della registrazione. Si passa poi a Sabina e Nicola, che si stanno frequentando ed ammettono entrambi di stare bene; la donna vuole andarci più cauta dopo la delusione ricevuta dal cavaliere Claudio, il quale si dice perplesso da Sabina, dato che fino a qualche settimana fa voleva uscire dal programma con lui e adesso sta invece conoscendo un altro uomo; lo stesso pensiero poi lo esprime anche Gianni. Sabina si difende dicendo che le due esperienze non possono paragonarsi, perché sono ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 26 febbraio 2021)(26) è andata in onda una nuova puntata di; il contenuto riguarda la registrazione del 16. Si comincia esattamente da dove ci eravamo lasciati ieri, ovvero da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due, dopo aver parlato, dichiarano di avere intenzione di vedersi proprio la sera stessa della registrazione. Si passa poi a Sabina e Nicola, che si stanno frequentando ed ammettono entrambi di stare bene; la donna vuole andarci più cauta dopo la delusione ricevuta dal cavaliere Claudio, il quale si dice perplesso da Sabina, dato che fino a qualche settimana fa voleva uscire dal programma con lui e adesso sta invece conoscendo un altro uomo; lo stesso pensiero poi lo esprime anche Gianni. Sabina si difende dicendo che le due esperienze non possono paragonarsi, perché sono ...

