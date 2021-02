Roma, Fonseca: “Giocare contro lo Shakhtar segno del destino, bello tornare in Ucraina” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Giocare contro il mio ex club? È stato il destino. Sarà un turno difficile, conosco bene i suoi giocatori, sono una grande squadra. Quest’anno, in Champions League, hanno vinto due volte contro il Real Madrid, hanno pareggiato contro la formazione leader della Serie A, l’Inter, dunque è una formazione fortissima”. Intervistato dai canali ufficiali del club, l’allenatore Paulo Fonseca ha commentato con un pizzico di emozione il ritorno da avversario contro la squadra che lo ha lanciato sul grande palcoscenico, vale a dire lo Shakhtar Donetsk, che i giallorossi sfideranno negli ottavi di finale di Europa League: “È bello ritornarci, è una casa in cui sono stato molto felice, tre anni che non dimenticherò, ma adesso sono un avversario. ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) “il mio ex club? È stato il. Sarà un turno difficile, conosco bene i suoi giocatori, sono una grande squadra. Quest’anno, in Champions League, hanno vinto due volteil Real Madrid, hanno pareggiatola formazione leader della Serie A, l’Inter, dunque è una formazione fortissima”. Intervistato dai canali ufficiali del club, l’allenatore Pauloha commentato con un pizzico di emozione il ritorno da avversariola squadra che lo ha lanciato sul grande palcoscenico, vale a dire loDonetsk, che i giallorossi sfideranno negli ottavi di finale di Europa League: “Èritornarci, è una casa in cui sono stato molto felice, tre anni che non dimenticherò, ma adesso sono un avversario. ...

angelomangiante : Roma vs Shakhtar Il presente e il passato di Fonseca. #EuropaLeague @SkySport - DiMarzio : #Roma, riecco lo #Shakthar: precedenti e curiosità - pisto_gol : Il big-match della prossima settimana per somma punti raccolti dagli allenatori nelle ultime 10giornate sarà tra In… - sportli26181512 : Roma-Shakhtar Donetsk, Fonseca: 'Destino ritrovarli, ma li conosco bene': Il sorteggio degli ottavi di Europa Leagu… - artedabola : RT @RaiSport: ?? #Fonseca avverte: '#Shakhtar avversario forte' Il tecnico giallorosso: 'Dovremo fare una buona gara a #Roma, giocare in #U… -