Protezione civile | Borrelli a rischio | ipotesi sostituzione in CdM

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Possibile cambio ai vertici della. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, il numero uno del Dpc, Angelo, potrebbe essere sostituito già oggi, tanto che non si esclude che la nuova nomina possa arrivare durante il Consiglio dei ministri del governo Draghi che dovrebbe iniziare tra pochi minuti a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Corriere : ?? Draghi vuole sostituire Borrelli - silvia_sb_ : Sembrava non si potesse fare a meno delle #primule per vaccinare gli italiani (con tanto di gara pubblica lunga 2 m… - Corriere : Protezione civile, si cambia: Draghi vuole sostituire Borrelli - EneaMoscon : RT @marcodifonzo: Protezione civile, verso la rimozione del capo Angelo Borrelli - PappaletteraF : Angelo Borrelli verso la sostituzione: Draghi avrebbe deciso il cambio del capo della Protezione civile -

Ultime Notizie dalla rete : Protezione civile

Possibile cambio ai vertici della. A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti, il numero uno del Dpc, Angelo Borrelli, potrebbe essere sostituito già oggi, tanto che non si esclude che la nuova nomina possa ...Circolano però anche indiscrezioni sulla possibilità che il Governo Draghi intervenga sul vertice della: secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio potrebbe sostituire ...Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Possibile cambio ai vertici della Protezione Civile. A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti, il numero uno del Dpc, Angelo Borrelli, potrebbe essere sostituito g ...Rischia il posto "l'uomo dei bollettini". Angelo Borrelli, il numero uno del dipartimento di Protezione civile, potrebbe essere rimpiazzato. Già da oggi. A premere per la sua sostituzione, con una per ...