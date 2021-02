Premier League, gli arbitri “pagheranno” per i loro errori: bonus di fine anno tagliato in base alle decisioni sbagliate (Di venerdì 26 febbraio 2021) Se sbagli, paghi. Nel vero senso del termine. In Premier League i direttori di gara verranno puniti in caso di decisioni arbitrali errate. Lo afferma il Daily Mail che spiega come gli arbitri, per i quali è previsto un bonus annuale fino a 50mila sterline, potranno vedere quella somma ridotta di volta in volta a seconda della prestazione messa in campo.Premier League: arbitri pagheranno per gli erroricaption id="attachment 1091523" align="alignnone" width="810" arbitro Dean (getty images)/captionDa quanto si apprende dal tabloid inglese, gli arbitri di Premier League verranno puniti (o premiati) per le ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Se sbagli, paghi. Nel vero senso del termine. Ini direttori di gara verrpuniti in caso diarbitrali errate. Lo afferma il Daily Mail che spiega come gli, per i quali è previsto unannuale fino a 50mila sterline, potrvedere quella somma ridotta di volta in volta a seconda della prestazione messa in campo.per glicaption id="attachment 1091523" align="alignnone" width="810" arbitro Dean (getty images)/captionDa quanto si apprende dal tabloid inglese, glidiverrpuniti (o premiati) per le ...

