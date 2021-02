Monza-Brescia: data, orario, diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020/2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Saugella Monza ospita la Banca Valsabbina Millenium Brescia: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match della tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2020/2021. Ultima giornata della regular season per le due formazioni, che poi dovranno anche recuperare un match. Brescia, fanalino di coda della classifica, ha bisogno di punti per continuare a sperare nella salvezza ma non sarà facile sfidare le brianzole. Monza invece è già matematicamente certa del terzo posto e cercherà di tenere alto il livello anche in vista della semifinale di ritorno della Cev Cup. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTISEIESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Saugellaospita la Banca Valsabbina Millenium: eccoe come vedere intv eil match della tredicesima giornata di ritorno del campionato diA1. Ultima giornata della regular season per le due formazioni, che poi dovranno anche recuperare un match., fanalino di coda della classifica, ha bisogno di punti per continuare a sperare nella salvezza ma non sarà facile sfidare le brianzole.invece è già matematicamente certa del terzo posto e cercherà di tenere alto il livello anche in vista della semifinale di ritorno della Cev Cup. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTISEIESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA ...

