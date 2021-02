La vigilia di Spezia-Parma: le parole dei tecnici (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vincenzo Italiano e Roberto D’Aversa hanno parlato ai microfoni alla vigilia di Spezia-Parma, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il match andrà in scena sabato 27 febbraio alle ore 15,00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia. Cosa ha detto Italiano? Il tecnico degli spezzini ha parlato del match contro il Parma e che gara si aspetta. “Lo Spezia deve andare in campo per cercare di fare prestazione, perché se non le fai i risultati non arrivano. Dobbiamo preoccuparci più di quello che c’è attorno a una partita di calcio, soprattutto pensare di essere tutti all’altezza della situazione, dobbiamo fare tutti la prestazione. Quando siamo tutti e undici concentratissimi siamo capaci di grandi cose. Non dobbiamo pensare a niente, l’ho detto ai ragazzi: non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vincenzo Italiano e Roberto D’Aversa hanno parlato ai microfoni alladi, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il match andrà in scena sabato 27 febbraio alle ore 15,00 presso lo stadio Alberto Picco di La. Cosa ha detto Italiano? Il tecnico degli spezzini ha parlato del match contro ile che gara si aspetta. “Lodeve andare in campo per cercare di fare prestazione, perché se non le fai i risultati non arrivano. Dobbiamo preoccuparci più di quello che c’è attorno a una partita di calcio, soprattutto pensare di essere tutti all’altezza della situazione, dobbiamo fare tutti la prestazione. Quando siamo tutti e undici concentratissimi siamo capaci di grandi cose. Non dobbiamo pensare a niente, l’ho detto ai ragazzi: non ...

