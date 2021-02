FIFA 21 | Dettagli Ufficiali dell’inedito evento What If – FAQ

(Di venerdì 26 febbraio 2021) EA Sports, tramite un comunicato, ha divulgato iIF della popolare modalità21 Ultimate Team. Con la stagione calcistica che sta per entrare nel vivo, diversi protagonisti attuali e futuri sono pronti a sfruttare l’occasione giusta per mettersi in mostra. FUTIF mette a disposizione dei giocatori nuove opportunità per migliorare le proprie prestazioni, con oggetti speciali potenziati e scenari E se? con cui ottenere un ulteriore bonus alle valutazioni. Cosa sono gli oggetti giocatore dinamiciIF? di FUT 21? I giocatoriIF di FUT sono oggetti dinamici potenziati che potrebbero ottenere un ulteriore bonus TOT +2 una sola volta nel caso in cui la loro squadra ...

Da Mercoledì 24 a Domenica 28 Febbraio si disputerà online la fase finale della FIFAe Club World Cup, torneo dedicato ai team esports di FIFA.. Per la prima volta in 4 edizioni, la competizione per ...Tutto quello che devi sapere sul nuovo evento What IF, disponibile su FIFA 21 a partire da venerdì 26 febbraio ...