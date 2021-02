Da lunedì Lombardia, Piemonte e Marche in zona arancione, Basilicata zona rossa (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Lombardia da lunedì 1 marzo diventa zona arancione. E sempre dal primo marzo entrano in zona arancione anche Piemonte e Marche. La Liguria, invece, passa da zona arancione a zona gialla (salvo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lada1 marzo diventa. E sempre dal primo marzo entrano inanche. La Liguria, invece, passa dagialla (salvo ...

FontanaPres : ?? Il ministro Speranza mi ha appena confermato che da lunedì prossimo, 1 marzo, la Lombardia sarà in fascia arancio… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – I nuovi colori delle Regioni da lunedì - SkyTG24 : Covid, la Lombardia passa in zona arancione da lunedì 1 marzo - irenelasagna : RT @rtl1025: ?? Da lunedì la #Lombardia passa in zona arancione. Lo apprende l'ANSA da fonti vicino alla Regione. - casarinale58 : RT @TgrRai: #zonaarancione La Lombardia sarà zona arancione da lunedì. Lo comunica la @RegLombardia . -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì Lombardia Da lunedì Lombardia, Piemonte e Marche in zona arancione, Basilicata zona rossa La Lombardia da lunedì 1 marzo diventa zona arancione. E sempre dal primo marzo entrano in zona arancione anche Piemonte e Marche. La Liguria, invece, passa da zona arancione a zona gialla (salvo ...

Coronavirus in Italia, contagi ancora in crescita. Colori Regioni, chi cambia? Dalla Cabina di Regia Ministero della Salute - Iss sono arrivate le indicazioni: Lombardia, Marche ...Speranza che ad horas dovrebbe emanare le relative ordinanze che entreranno in vigore il lunedì e ...

Lombardia vaccini over 80, perché in tanti hanno faticato a prenotare? Ecco i motivi dei ritardi Corriere della Sera Lada1 marzo diventa zona arancione. E sempre dal primo marzo entrano in zona arancione anche Piemonte e Marche. La Liguria, invece, passa da zona arancione a zona gialla (salvo ...Dalla Cabina di Regia Ministero della Salute - Iss sono arrivate le indicazioni:, Marche ...Speranza che ad horas dovrebbe emanare le relative ordinanze che entreranno in vigore ile ...