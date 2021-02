Covid: il segreto di Israele (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Paese ha già vaccinato quasi tutti gli ultra-cinquantenni ed è pronto a tornare alla vita pre-Covid, elezioni comprese. Merito dell'acquisto e della somministrazione massiccia di sieri. «Per noi la cosa più importante è il capitale umano» dice a Panorama l'ambasciatore in Italia Dror Eydar. Una donna rientrata dal Giappone il 21 febbraio e un uomo di ritorno dall'Italia il 27 dello stesso mese. È scoppiata così, nel 2020, la pandemia da coronavirus in Israele, Stato piccolo, densamente abitato da una popolazione più giovane di quella italiana, sempre indaffarata fra lavoro, uscite serali, viaggi all'estero. La presenza di minoranze con usi e valori distinti da quelli della maggioranza e una non comune instabilità politica (si è votato per due volte nel 2019, una nel 2020 e di nuovo fra poche settimane) sembrava avrebbero portato a un sicuro ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Paese ha già vaccinato quasi tutti gli ultra-cinquantenni ed è pronto a tornare alla vita pre-, elezioni comprese. Merito dell'acquisto e della somministrazione massiccia di sieri. «Per noi la cosa più importante è il capitale umano» dice a Panorama l'ambasciatore in Italia Dror Eydar. Una donna rientrata dal Giappone il 21 febbraio e un uomo di ritorno dall'Italia il 27 dello stesso mese. È scoppiata così, nel 2020, la pandemia da coronavirus in, Stato piccolo, densamente abitato da una popolazione più giovane di quella italiana, sempre indaffarata fra lavoro, uscite serali, viaggi all'estero. La presenza di minoranze con usi e valori distinti da quelli della maggioranza e una non comune instabilità politica (si è votato per due volte nel 2019, una nel 2020 e di nuovo fra poche settimane) sembrava avrebbero portato a un sicuro ...

MuredduGiovanni : RT @Gianmar26145917: #Mughini chiude con un'invettiva francamente imbarazzante sui morti per la #pandemia...Si sono messi in testa di viver… - Enzaedma60 : RT @Gianmar26145917: #Mughini chiude con un'invettiva francamente imbarazzante sui morti per la #pandemia...Si sono messi in testa di viver… - Mariang47614228 : RT @Gianmar26145917: #Mughini chiude con un'invettiva francamente imbarazzante sui morti per la #pandemia...Si sono messi in testa di viver… - eston74828153 : RT @Gianmar26145917: #Mughini chiude con un'invettiva francamente imbarazzante sui morti per la #pandemia...Si sono messi in testa di viver… - Lucia20352560 : RT @Gianmar26145917: #Mughini chiude con un'invettiva francamente imbarazzante sui morti per la #pandemia...Si sono messi in testa di viver… -