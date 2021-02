Barbara d’Urso verso la chiusura, e c’è lo zampino (pare) di Maria De Filippi (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Barbara d’Urso, a fine febbraio, chiude, e nessuno a settembre le consentirà di riaprire». Dagospia, che da giorni dà conto di come Mediaset abbia (presumibilmente) deciso di mettere fine a Live – Non è la d’Urso, ha imputato ai cattivi ascolti la decisione di interrompere il programma con due mesi di anticipo. Il contenitore serale della d’Urso avrebbe dovuto finire la propria corsa televisiva a maggio, per riprenderla poi una volta terminata l’estate. Ma indiscrezioni vogliono che non ci sia alcun «poi» ad attendere la conduttrice. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Barbara d’Urso, a fine febbraio, chiude, e nessuno a settembre le consentirà di riaprire». Dagospia, che da giorni dà conto di come Mediaset abbia (presumibilmente) deciso di mettere fine a Live – Non è la d’Urso, ha imputato ai cattivi ascolti la decisione di interrompere il programma con due mesi di anticipo. Il contenitore serale della d’Urso avrebbe dovuto finire la propria corsa televisiva a maggio, per riprenderla poi una volta terminata l’estate. Ma indiscrezioni vogliono che non ci sia alcun «poi» ad attendere la conduttrice.

