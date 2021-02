Abusi sessuali su ginnaste minorenni, suicida l’ex allenatore della nazionale statunitense John Geddert (Di venerdì 26 febbraio 2021) l’ex allenatore statunitense John Geddert, che ha guidato la nazionale Usa di ginnastica alle Olimpiadi di Londra 2012, si è tolto la vita dopo esser stato formalmente incriminato con 24 capi d’accusa da un tribunale del Michigan. Tra le accuse a suo carico figuravano Abusi sessuali su minori, traffico di esseri umani, lavoro forzato, estorsione e falsa testimonianza. La procuratrice generale del Michigan, Dana Nessel, nell’annunciare il rinvio a giudizio per Geddert, lo aveva descritto come «un criminale seriale che ha colpito non meno di 50 vittime e tutte minorenni» spiegando che «molte ragazze sono ancora traumatizzate, dopo anni, dal comportamento del loro allenatore». I fatti sarebbero ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021), che ha guidato laUsa di ginnastica alle Olimpiadi di Londra 2012, si è tolto la vita dopo esser stato formalmente incriminato con 24 capi d’accusa da un tribunale del Michigan. Tra le accuse a suo carico figuravanosu minori, traffico di esseri umani, lavoro forzato, estorsione e falsa testimonianza. La procuratrice generale del Michigan, Dana Nessel, nell’annunciare il rinvio a giudizio per, lo aveva descritto come «un criminale seriale che ha colpito non meno di 50 vittime e tutte» spiegando che «molte ragazze sono ancora traumatizzate, dopo anni, dal comportamento del loro». I fatti sarebbero ...

