Unical | avanti con la Dad Studenti esausti | ' Non fruiamo dei servizi pagati' LE INTERVISTE

Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

La misura colma. Non intravedono la luce gli studenti dell' Universit della Calabria che, nella giornata di ieri, si sono visti prorogare... un incubo: la didattica a distanza. Fino al 5 marzo si ......lavoro che portiamoda tempo come amministrazione comunale: abbiamo sempre ritenuto in questi anni di governo che le eccellenze all'interno dell'università andassero valorizzate e che l'...La misura è colma. Non intravedono la luce gli studenti dell' Università della Calabria che, nella giornata di ieri, si sono visti prorogare... un incubo: la ...Scienza, istituita dall Onu per promuovere la piena ed equa partecipazione delle donne alle discipline scientifiche, l'Università della Calabria ha pubblicato sulla sua pagina facebook l'intervista a ...