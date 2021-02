State of Play: Trailer e annunci di Febbraio 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si è appena concluso il breve State of Play di Febbraio 2021, evento durante il quale sono stati fatti alcuni annunci interessanti, scopriamoli insieme a seguire. Iniziamo con Crash Bandicoot 4, il quale arriverà su PS5 con notevoli migliorie. Risoluzione 4K e 60 fps, oltre il supporto per l’Audio 3D e Dual Sense, con grilletti adattivi e feedback aptico. L’aggiornamento sarà gratuito per tutti i possessori del gioco PS4 a partire dal 12 Marzo 2021, con la possibilità di trasferire i salvataggi. E’ il turno di Returnal. Nel gioco vestirete i panni di Selene e dovrete sconfiggere delle creature ostili in un mondo alieno. Ogni qual volta morirete, il mondo di gioco muterà, collocando oggetti, nemici, enigmi ed obiettivi in modo differente. Il gioco uscirà in esclusiva PS5 ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si è appena concluso il breveofdi, evento durante il quale sono stati fatti alcuniinteressanti, scopriamoli insieme a seguire. Iniziamo con Crash Bandicoot 4, il quale arriverà su PS5 con notevoli migliorie. Risoluzione 4K e 60 fps, oltre il supporto per l’Audio 3D e Dual Sense, con grilletti adattivi e feedback aptico. L’aggiornamento sarà gratuito per tutti i possessori del gioco PS4 a partire dal 12 Marzo, con la possibilità di trasferire i salvataggi. E’ il turno di Returnal. Nel gioco vestirete i panni di Selene e dovrete sconfiggere delle creature ostili in un mondo alieno. Ogni qual volta morirete, il mondo di gioco muterà, collocando oggetti, nemici, enigmi ed obiettivi in modo differente. Il gioco uscirà in esclusiva PS5 ...

PlayStationIT : #StateofPlay ritorna questo giovedì! Seguiteci per le ultime novità e gli approfondimenti sui giochi in arrivo su… - NerdPool_IT : Deathloop: mostrato un nuovo trailer durante lo State of Play - tuttoteKit : State of Play febbraio: annunciato Final Fantasy VII Remake Intergrade #FinalFantasyVIIRemakeIntergrade #PS5 #Sony… - zazoomblog : State of Play febbraio: ecco il trailer di Oddworld Soulstorm - #State #febbraio: #trailer #Oddworld - matgonor : @TsunaPisadinha quando eh o state of play? -