Sci di fondo | Jonna Sundling vince la sprint femminile in tecnica classica dei Mondiali 2021 15ma Lucia Scardoni

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Si è appena conclusa la finaledellainvalida per idi sci di: ad Oberstdorf, in Germania, la medaglia d’oro va alla svedese, che batte la campionessa uscente, la norvegese Maiken Caspersen Falla, che centra l’argento, e la slovena Anamarija Lampic, di bronzo. In casa Italia fuori ai quarti tutte le azzurre:, 19ma Greta Laurent, 25ma Nicole Monsorno, 30ma Caterina Ganz. Nei quarti di finale vanno fuori tutte le azzurre al via:, terza nella quinta serie, èassoluta, Greta Laurent, quarta nella prima batteria, chiude 19ma, Nicole Monsorno, quinta ...

poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - sportface2016 : #SciDiFondo, Mondiali #Oberstdorf2021: dominio norvegese nella #sprint maschile. Delude Federico #Pellegrino - Gp_Delineo : Queste notizie sono così belle da renderci orgogliosi. W l'Italia. Federico Pellegrino vince la Coppa del Mondo di… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali in DIRETTA: Federico Pellegrino a caccia del podio! Azzurre fuori ai quarti - sportface2016 : #SciDiFondo, ai Mondiali di #Obestdorf Federico #Pellegrino a caccia di medaglia nello #sprint. Segui il LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

OA Sport

... tutela della salute sì sacrosanta ma dobbiamo riaffacciarsi alla vita, vedere la luce inal ... al momento non ci sono all'orizzonte concessioni per cinema, teatri, palestre e piscine,e ...... spiega al Capoluogo Luigi Faccia, direttore della scuolaAssergi - Gran Sasso. Gran sasso, ... Istituzione di undi solidarietà costituito dal 30% degli stipendi della politica (stato, regioni,...I Mondiali di sci nordico di Oberstdorf si sono aperti, neanche a dirlo, sotto il segno della Scandinavia. Ad imporsi nella prova sprint di fondo a stile classico, prima gara in programma, sono infatt ...Si è appena conclusa la finale femminile della sprint in tecnica classica valida per i Mondiali di sci di fondo: ad Oberstdorf, in Germania, la medaglia d'oro va alla svedese Jonna Sundling, che batte ...