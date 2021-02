Sci alpino, Breezy Johnson chiude in vetta la seconda prova della discesa della Val di Fassa, 8a Federica Brignone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ci pensa Breezy Johnson a stampare la migliore prestazione nel corso della seconda prova della discesa della Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Sulla pista denominata La Volata, la statunitense ha completato la prova con il tempo di 1:24.77 precedendo per 23 centesimi l’austriaca Ramona Siebenhofer, apparsa in buona forma anche ai Mondiali di Cortina, mentre a 26 centesimi, e quindi in terza posizione, si ferma la canadese Marie-Michele Gagnon. Quarta piazza per la tedesca Kira Weidle a 46 centesimi, quinta per l’austriaca Mirjam Puchner a 59, mentre è sesta la grande favorita del weekend, la svizzera Lara ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ci pensaa stampare la migliore prestazione nel corsoVal di, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2020-2021. Sulla pista denominata La Volata, la statunitense ha completato lacon il tempo di 1:24.77 precedendo per 23 centesimi l’austriaca Ramona Siebenhofer, apparsa in buona forma anche ai Mondiali di Cortina, mentre a 26 centesimi, e quindi in terza posizione, si ferma la canadese Marie-Michele Gagnon. Quarta piazza per la tedesca Kira Weidle a 46 centesimi, quinta per l’austriaca Mirjam Puchner a 59, mentre è sesta la grande favorita del weekend, la svizzera Lara ...

