Kaley Cuoco pensa ancora a The Big Bang Theory | “Senza Penny non avrei avuto The Flight Attendant”

(Di giovedì 25 febbraio 2021)ricon orgoglio e affetto al lavoro svolto con The Big, ma anche con tanta ammirazione per il suo collega Jim Parsons. “Jim ha contribuito al 100% al successo, e anche meritatamente – le cose che ha fatto in quello show sono state esperienze extracorporee”, ha dichiarato l’attrice in un’intervista per Variety. La comedy, in onda per dodici stagioni dal 2007 al 2019, ha sfruttato al massimo la dinamica tra Parsons e Johnny Galecki, ed era questa la formula vincente di The Big. “È stato un ottimo lavoro”, ha continuato la. “Hoto che forse ero destinata ad essere solo una ragazza da sitcom.“ Invece le cose sono cambiate quando è arrivato The...

bikinibabespics : Kaley Cuoco ?????? - badtasteit : #TheBigBangTheory: #KaleyCuoco rivela quando #JimParsons ha annunciato il suo addio alla serie - 1Claudicante : Kaley Cuoco é parente do Francisco Cuoco? - MzBrittneeLynn : RT @SciFiGeek4Life_: Kaley Cuoco ???????? - Javierl18228737 : RT @SciFiGeek4Life_: Kaley Cuoco ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Kaley Cuoco

Ecodelcinema

The Flight Attendant , due nomination (una come miglior serie comedy e una per la sua protagonista), non sarà parte della programmazione del pop - up in quanto attesa al debutto ...The Flight Attendant, due nomination (una come miglior serie comedy e una per la sua protagonista), non sarà parte della programmazione del pop - up in quanto attesa al debutto ...Kaley Cuoco ha svelato quando Jim Parsons ha annunciato che avrebbe lasciato The Big Bang Theory, la serie di cui è stato protagonista fin dal primo episodio con la parte di Sheldon. CBS ha ...Kaley Cuoco ripensa alle sue 12 stagioni in “The Big Bang Theory” della CBS con orgoglio e affetto – e ammirazione per il suo ex co-protagonista Jim Parsons. “Jim è stato al 100% il successo, meritata ...