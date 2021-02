Il decreto Milleproroghe è legge (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il decreto Milleproroghe in Parlamento. Il provvedimento è stato approvato sia dalla Camera che dal Senato. . ROMA – Il decreto Milleproroghe in Parlamento. Chiusa la discussione in Commissione, il provvedimento è diventato legge dopo l’approvazione di Camera e di Senato. decreto Milleproroghe alla Camera Il decreto Milleproroghe ha ottenuto il via libera della Camera con 324 sì e 31 astenuti. L’unico partito a non dare fiducia al provvedimento, fortemente voluto dalla vecchia maggioranza, è stato Fratelli d’Italia. Senatodecreto Milleproroghe al Senato Discussione veloce e approvazione in Senato. Palazzo Madama ha dato il via libera al provvedimento con 222 voti favorevoli, 23 contrari ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilin Parlamento. Il provvedimento è stato approvato sia dalla Camera che dal Senato. . ROMA – Ilin Parlamento. Chiusa la discussione in Commissione, il provvedimento è diventatodopo l’approvazione di Camera e di Senato.alla Camera Ilha ottenuto il via libera della Camera con 324 sì e 31 astenuti. L’unico partito a non dare fiducia al provvedimento, fortemente voluto dalla vecchia maggioranza, è stato Fratelli d’Italia. Senatoal Senato Discussione veloce e approvazione in Senato. Palazzo Madama ha dato il via libera al provvedimento con 222 voti favorevoli, 23 contrari ...

fattoquotidiano : Decreto Milleproroghe approvato alla Camera con 322 sì, 2 no e 31 astenuti. Fratelli d’Italia si astiene “per stima… - Montecitorio : 322 voti favorevoli, 2 contrari e 31 astenuti. La Camera ha approvato il decreto #Milleproroghe; il testo ora passa… - SenatoStampa : #Milleproroghe. In Aula discussione ddl conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge n. 183/2020 di proro… - hornella74 : RT @calandriniLT: Il primo atto del governo #Draghi è in totale continuità con il governo Conte: subito un voto di fiducia sul decreto #Mil… - FraLauricella : RT @lucianoghelfi: Nell’aula del #Senato il governo ha posto la questione di #fiducia sul #decreto #Milleproroghe. E’ la prima volta dell’e… -