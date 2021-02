I migliori esercizi cardio da fare a casa

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Piscine e palestre, al momento in cui scriviamo, hanno ancora le serrande chiuse. Ma con la primavera alle porte e dopo mesi invernali principalmente trascorsi tra le mura di casa è assolutamente vietato indulgere alla pigrizia. Per scrollarsi di dosso i chiletti guadagnati facendo vita sedentaria (e cercando conosolazione alle cattive notizie con snack e dolci vari), niente di meglio che incorporare gli esercizi cardio nel proprio piano di allenamento. Il bello dell’attività cardio è non necessita di chissà quali macchinari ingombranti e costosi. In compenso, gli esercizi cardio sanno offrire molti benefici in termini di salute, in primis migliorando le funzioni cardiache.