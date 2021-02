(Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo l’avventura a Uomini e Donne, quella al Grande Fratello Vip 2 e infine quella in radio,ha deciso di tornare tra i banchi dell’università per concludere i suoi studi in odontoiatria e sembra molto felice di questa scelta. Attraverso alcune Instagram Stories, l’ex tronista – rispondendo alle domande dei più curiosi – si è mostrato fiero dei suoi risultati, nonostante all’inizio non sia stato semplice tornare sui libri: “Se vi dicessi che è stata una passeggiata vi mentirei, è stata duro però è una soddisfazione enorme. Voi non ci crederete mai ma mi mancava e quando qualcuno mi parlava dell’università stavo male”. Con la ripresa degli studiha messo da parte tutto il resto, compresa la radio con Raffaello Tonon: “Io e Raffaello abbiamo imparato tutto quello che c’era da imparare, è un bellissimo lavoro ma ti ...

Gf Vip 2, Luca Onestini durissimo contro alcuni colleghi (e lancia una frecciatina alla sua ex Soleil Sorge?).