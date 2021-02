Domenico Beccafumi «molto vago coloritore»

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Giorgio Vasari racconta che, «così fanciullo come era», anche in(1486-1549 o 1551) si mostrò quanto «per dono solo della natura si vide in Giotto», ossia l’eccezionale talento «di dovere riuscire ottimo pittore». Fatto in Siena il primo apprendistato, sul finire dell’anno 1511,si reca a Roma «a studiare le cose di Michelagnolo, di Raffaello e degl’altri eccellenti maestri». Quando torna nel 1513 nella sua Siena era divenuto, scrive Vasari, «fiero nel disegnare, copioso nell’invenzioni e… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... testimonia il prestigio delle raccolte d'arte con alcuni capolavori di artisti celebri come Mino da Fiesole, Piero di Cosimo,, Salvator Rosa, Luca Giordano. Acquisito dallo Stato ...... testimonia il prestigio delle raccolte d'arte con alcuni capolavori di artisti quali Mino da Fiesole, Piero di Cosimo,, Salvator Rosa, Luca Giordano. Acquisito dallo Stato nel ...Durante lavori di ristrutturazione sono state rinvenute a Casa Martelli nuove pitture murali risalenti all’Ottocento.La Toscana è ufficialmente in zona arancione e i musei tornano a chiudere le loro porte al pubblico. Tuttavia l’attività al loro interno non si ferma, come conferma Casa Martelli, dove, durante i lavo ...