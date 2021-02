Dieci anni dal terremoto e dallo tsunami che sconvolsero il Giappone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tra qualche giorno ricorre un triste anniversario per il Sol Levante. Sono trascorsi già 10 anni dal terribile terremoto di Sendai e Tohoku del 11 marzo 2011 al largo della costa del Tohoku nel Giappone settentrionale. L’evento sismico si generò nella prefettura di Myiagi raggiungendo una magnitudo 0.9. Successivamente e immediatamente si scatenò uno tsunami (maremoto) con onde alte 10 metri. Le coste più colpite furono quella della Prefettura di Iwate. Le vittime furono oltre 13 mila e e circa 15.500 i dispersi. I danni ai fabbricati furono notevoli. Una diga di un bacino di irrigazione nella prefettura di Fukushima crollò, l’acqua investi alcuni edifici causando danni alla viabilità della città di Sukagawa. La rete ferroviaria Giapponese Shinkansen ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tra qualche giorno ricorre un tristeversario per il Sol Levante. Sono trascorsi già 10dal terribiledi Sendai e Tohoku del 11 marzo 2011 al largo della costa del Tohoku nelsettentrionale. L’evento sismico si generò nella prefettura di Myiagi raggiungendo una magnitudo 0.9. Successivamente e immediatamente si scatenò uno(maremoto) con onde alte 10 metri. Le coste più colpite furono quella della Prefettura di Iwate. Le vittime furono oltre 13 mila e e circa 15.500 i dispersi. I dai fabbricati furono notevoli. Una diga di un bacino di irrigazione nella prefettura di Fukushima crollò, l’acqua investi alcuni edifici causando dalla viabilità della città di Sukagawa. La rete ferroviariase Shinkansen ...

ilpost : Più di 6mila migranti sono morti in Qatar negli ultimi dieci anni - gabrieligm : Ha rinunciato alla prescrizione ed è andato avanti fino in fondo ottenendo l’assoluzione. Ennesima durata folle di… - borghi_claudio : @Secipenso Guardi, ci sono 200k miei tweet in dieci anni. Cerchi pure le balle (balle, non giudizi del momento che… - RegionCultura : RT @tudmur: Via di Valle Murcia, Roma. Dieci anni fa ?? - maelicehogws : Dieci anni e che cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni Nuovo Dpcm al 6 marzo: le misure di Draghi anche a Pasqua Dieci regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1, in aumento rispetto alla settimana precedente. ... 7 mld per la resilienza 24 Febbraio 2021 Le utility italiane negli anni scorsi hanno investito nella ...

Cittadino tedesco accusato di "spionaggio per la Russia" ... "in casi particolarmente gravi", la reclusione da uno a dieci anni. "Non resteremo a guardare": Germania avverte Myanmar potrebbe essere sanzionato come "ultima ratio" I funzionari russi non hanno ...

Dieci anni di passione: il video-omaggio per Toto Forray l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Investire nei blue jobs significa investire nel futuro Investire in modo sostenibile nel mare e nelle sue risorse è, in questo momento, una scelta strategica di grande rilevanza. Come spiega Roberto Danovaro, docente del Dipartimento di Scienze ...

La tenuta di Montàuto (del nonno carbonaio) A guidare l’azienda c’è il nipote Riccardo Lepri:il Sauvignon Blanc in purezza è diventato portabandiera della produzione aziendale ...

regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1, in aumento rispetto alla settimana precedente. ... 7 mld per la resilienza 24 Febbraio 2021 Le utility italiane negliscorsi hanno investito nella ...... "in casi particolarmente gravi", la reclusione da uno a. "Non resteremo a guardare": Germania avverte Myanmar potrebbe essere sanzionato come "ultima ratio" I funzionari russi non hanno ...Investire in modo sostenibile nel mare e nelle sue risorse è, in questo momento, una scelta strategica di grande rilevanza. Come spiega Roberto Danovaro, docente del Dipartimento di Scienze ...A guidare l’azienda c’è il nipote Riccardo Lepri:il Sauvignon Blanc in purezza è diventato portabandiera della produzione aziendale ...