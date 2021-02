Covid, scuole chiuse a Castiglion Fiorentino fino al 6 marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il sindaco di Castiglion Fiorentino (Arezzo), Mario Agnelli, ha firmato un'ordinanza che sospende l'attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, compresi anche gli asili nido pubblici e privati a decorrere da domani (venerdì 26 febbraio) fino a tutto il giorno di sabato 6 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il sindaco di(Arezzo), Mario Agnelli, ha firmato un'ordinanza che sospende l'attività didattica per ledi ogni ordine e grado del territorio comunale, compresi anche gli asili nido pubblici e privati a decorrere da domani (venerdì 26 febbraio)a tutto il giorno di sabato 6. L'articolo .

