Covid, la paura di Massimo Ghini: mio figlio ricoverato a 25 anni per polmonite bilaterale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 febbraio 2021 - Il figlio dell'attore Massimo Ghini ricoverato in ospedale per Covid : a 25 anni gli è stata riscontrata una polmonite bilaterale. A raccontarlo è stato lo stesso artista ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 febbraio 2021 - Ildell'attorein ospedale per: a 25gli è stata riscontrata una. A raccontarlo è stato lo stesso artista ...

LegaSalvini : #SALVINI “NON ABBASSARE GUARDIA, MA NO AL VIRUS DELLA PAURA” - matteorenzi : Liliana Segre è sopravvissuta ai nazisti. Non ha certo paura di quelli che oggi la insultano per essersi vaccinata… - fanpage : La #variante della California fa più paura delle altre - Fabry72079884 : @Pirlo_official @juventusfc Caro mister, va bene il campionato, va bene che avete inserito tanti giovani, ma quello… - AlessioColzani : ?? #SALVINI 'NON ABBASSARE GUARDIA, MA NO AL VIRUS DELLA PAURA' @matteosalvinimi: 'I posti di terapia intensiva occ… -