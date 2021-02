Battipaglia | detenzione ai fini di spaccio | arrestato un giovane

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Un controllo in strada da parte degli Agenti del Commissariato di, poi la perquisizione domiciliare. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno, S.M classe 1994, cittadino della Guinea, sorpreso nella fragranza del reato didi. In particolare, gli Agenti del Commissariato di P.S. di, durante un controllo in via Olevano, hanno fermato una bordo di una bicicletta. IlS.M classe 1994, cittadino della Guinea, si mostrava molto sospetto e gli Agenti hanno infatti subito dopo approfondito il controllo del, che è stato trovato, infatti, in possesso di dosi di stupefacente nascoste all’interno del ...