Armenia, il premier denuncia un "tentato golpe". Ecco cosa sta succedendo davvero (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb – L'Armenia è ripiombata nel caos questa mattina a seguito di tensioni tra il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e il capo dello stato maggiore dell'esercito Onik Gasparyan. Il premier armeno ha infatti licenziato il militare dopo che questo ha chiesto le dimissioni del suo governo. Ne sono scaturite proteste a sostegno della richiesta dei militari, i quali accusano Pashiniyan di aver gestito in maniera pessima il conflitto in Nagorno-Karabakh. Nelle strade di Erevan – la capitale della Repubblica Armena – i cortei di manifestanti accusano il premier di essere un traditore e di aver abbandonato gli armeni dell'Artsakh. Gasparyan, da parte sua, ha intimato le autorità di non usare la forza per reprimere le rivolte a sostegno della sua richiesta, questo mentre già si registrano scontri tra chi chiede le dimissioni del ...

