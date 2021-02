Zaccheroni | “E’ presto per dare per morto il Milan” | News

PianetaMilan : #Zaccheroni : 'E' presto per dare per morto il @acmilan ' | News | News #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Zaccheroni presto

... che per mesi si è mantenuto su alti livelli e io penso che siaper dare per morti i rossoneri '. Albertoha poi parlato del motivo per cui il Milan abbia subito 4 sconfitte nelle ...... la presenza di Ibrahimovic a Sanremo e molto altro ancora:, si aspettava una sconfitta ...così prepotente il Milan che per mesi si è mantenuto su alti livelli e io penso che siaper ...Le ultime notizie sul Milan. Alberto Zaccheroni ha parlato del Milan e della lotta scudetto con l'Inter, oltre che della questione Ibrahimovic-Sanremo ...Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha rilasciato un’interessante intervista per ilgiornale.it. Il Milan ne l’assoluto protagonista ...