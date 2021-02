Stevie Wonder, il genio che sogna il funerale dell'odio per vivere un mondo a colori (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Non ho mai pensato che essere cieco e nero fosse uno svantaggio”. Visionario, eccentrico e diretto, Stevie Wonder suonava così il proprio pensiero - tra disabilità e razzismo - sulle pagine del Guardian nell’agosto del 2012. Il musicista non ha mai nascosto le proprie posizioni - impegnate e allo stesso tempo ironiche - volte a dipingere una società a colori come lui stesso ha fatto con la musica attraverso i tasti bianchi e neri del suo immancabile pianoforte. La carriera di Wonder, iniziata a soli quattro anni come un perfetto enfant prodige, è coronata da 25 Grammy Awards, un Grammy Lifetime Achievement Award, un Premio Oscar e 11 American Music Awards. Ma i premi più importanti della sua ricca bacheca non derivano dal mondo discografico. Grande attivista e leader dei diritti ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Non ho mai pensato che essere cieco e nero fosse uno svantaggio”. Visionario, eccentrico e diretto,suonava così il proprio pensiero - tra disabilità e razzismo - sulle pagine del Guardian nell’agosto del 2012. Il musicista non ha mai nascosto le proprie posizioni - impegnate e allo stesso tempo ironiche - volte a dipingere una società acome lui stesso ha fatto con la musica attraverso i tasti bianchi e neri del suo immancabile pianoforte. La carriera di, iniziata a soli quattro anni come un perfetto enfant prodige, è coronata da 25 Grammy Awards, un Grammy Lifetime Achievement Award, un Premio Oscar e 11 American Music Awards. Ma i premi più importantia sua ricca bacheca non derivano daldiscografico. Grande attivista e leader dei diritti ...

Corriere : Stevie Wonder: «Mi trasferisco in Ghana, negli Stati Uniti c'è troppo razzismo» - Minghez : #Musica #StevieWonder Musica Stevie Wonder addio Usa - nshongi : RT @HuffPostItalia: Stevie Wonder: 'Mi trasferisco in Ghana. Negli Usa troppo razzismo' - IlMondoDiAllie : RT @Agenzia_Ansa: Stevie Wonder, dice addio agli Usa 'Me ne vado in Ghana' In un'intervista con Oprah Winfrey l'artista ha spiegato la sua… - 50kasteriski : RT @Agenzia_Ansa: Stevie Wonder, dice addio agli Usa 'Me ne vado in Ghana' In un'intervista con Oprah Winfrey l'artista ha spiegato la sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Stevie Wonder Stevie Wonder, il genio che sogna il funerale dell'odio per vivere un mondo a colori 'Non ho mai pensato che essere cieco e nero fosse uno svantaggio'. Visionario, eccentrico e diretto, Stevie Wonder suonava così il proprio pensiero - tra disabilità e razzismo - sulle pagine del Guardian nell'agosto del 2012. Il musicista non ha mai nascosto le proprie posizioni - impegnate e allo ...

Stevie Wonder: "Mi trasferisco in Ghana" USA - Stevie Wonder vuole trasferirsi in Ghana. Il celeberrimo cantante, che nella sua carriera ha cantato brani di successo planetario come come 'You are the sunshine of my life' e 'I just called to say I ...

Stevie Wonder: "Mi trasferisco in Ghana. Negli Usa troppo razzismo" L'HuffPost Stevie Wonder, il genio che sogna il funerale dell'odio per vivere un mondo a colori Dalla giornata per Martin Luther King alle critiche a Trump, dalle battaglie per i non vedenti all'addio agli Stati Uniti. Breve storia di Steve Wonder, l'artista dei diritti civili d'America ...

"Basta, mi trasferisco in Ghana", Stevie Wonder abbandona gli USA La rivelazione durante un'intervista con Oprah WinfreyIconica leggenda della Motown, pluripremiato artista e cantautore, all'età di 71 anni Stevie Wonder ha deciso: "Basta, mi trasferisco in Ghana". A ...

'Non ho mai pensato che essere cieco e nero fosse uno svantaggio'. Visionario, eccentrico e diretto,suonava così il proprio pensiero - tra disabilità e razzismo - sulle pagine del Guardian nell'agosto del 2012. Il musicista non ha mai nascosto le proprie posizioni - impegnate e allo ...USA -vuole trasferirsi in Ghana. Il celeberrimo cantante, che nella sua carriera ha cantato brani di successo planetario come come 'You are the sunshine of my life' e 'I just called to say I ...Dalla giornata per Martin Luther King alle critiche a Trump, dalle battaglie per i non vedenti all'addio agli Stati Uniti. Breve storia di Steve Wonder, l'artista dei diritti civili d'America ...La rivelazione durante un'intervista con Oprah WinfreyIconica leggenda della Motown, pluripremiato artista e cantautore, all'età di 71 anni Stevie Wonder ha deciso: "Basta, mi trasferisco in Ghana". A ...