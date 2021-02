Simona Venturà condurrà Sanremo nella serata finale: “Non vedo l’ora” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La notizia circolava ufficiosamente da un paio di giorni, ma ora a confermarlo è proprio lei: Simona Ventura co-condurrà con Amadeus la quinta serata di Sanremo 2021, la finalissima. “Non so come esternarvi la mia gioia! Calcare di nuovo il palco di Sanremo mi fa tornare indietro nei ricordi che con gli anni diventano dolcissimi. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La notizia circolava ufficiosamente da un paio di giorni, ma ora a confermarlo è proprio lei:Ventura co-con Amadeus la quintadi2021, la finalissima. “Non so come esternarvi la mia gioia! Calcare di nuovo il palco dimi fa tornare indietro nei ricordi che con gli anni diventano dolcissimi. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Simona Venturà Sanremo 2021, Simona Ventura ad Amadeus: 'Grazie per l'opportunità, non vedo l'ora' 17 anni dopo il Festival più boicottato di sempre, con Marco Masini in trionfo praticamente davanti al nulla (o quasi), Simona Ventura torna all'Ariston. Meritatamente, aggiungerei. E nel caso in cui aveste dimenticato i cantanti in gara in quel tragico 2004, vi sblocco un ricordo.

Sanremo, l'aggiornamento sugli ospiti ... interprete della fiction "Lolita Lobosco" e Serena Rossi , reduce dal successo della fiction di Rai Uno "Mina Settembre", nonché Simona Ventura . Si aggiungono a Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria ...

