Se Enrico Lucci è uno dei pochi giornalisti a ricordare a Salvini che la Lega è al governo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sarà per il suo modo di fare scanzonato, ma per la seconda volta nel giro di poco più di un mese è Enrico Lucci l'unico giornalista in grado di incalzare Matteo Salvini ricordandogli le sue responsabilità ora che il governo Conte non esiste più e il suo partito, la Lega, fa parte della maggioranza (con tanto di tre Ministeri) a sostegno dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Martedì sera, a #CartaBianca (su Rai3), il giornalista ha spiegato al segretario del Carroccio i motivi per i quali è rischioso riaprire i ristoranti anche a cena e gli ha chiesto anche di fare una road map sui ristori dopo la chiusura degli impianti sciistici e per i ristoratori. Il confronto Salvini-Lucci è un esempio che molti cronisti dovrebbero seguire per ricordare ai ...

