PS5 e Xbox Series X S a confronto nella video analisi di Digital Foundry dedicata a Ghost Recon Breakpoint

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha pubblicato una nuovache mette faccia a faccia le versioni PS5 eX/S di. Stando a quanto emerso dal, sembra che ci siano delle differenze significative dal punto di vista della risoluzione, con un evidente vantaggio suX. Sulla console di Microsoft, in modalità risoluzione, il titolo di Ubisoft gira in 4K dinamici a 30FPS, mentre su PS5 viene usato uno scaling dinamico che porta il gioco a 1440p a 30FPS. Sui due sistemi non sono stati riscontrati grossi cali per risoluzione e frame rate. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Xbox

Everyeye Videogiochi

Ora tutto questo arriva anche su Switch nel corso dell'anno e, in versione ulteriormente migliorata, su PlayStation 5 eSeries X - S il prossimo 26 marzo. Grazie al nuovo hardware delle console ...La versioneSeries X invece prevederebbe solo la modalità grafica a 4K nativi, con 1440p per il titolo suSeries S. Di solito è Microsoft ad avere un vantaggio tecnico su questo tipo di ...Sony annuncia un nuovo State of Play, si terrà domani | La compagnia giapponese presenterà alcune novità in arrivo sia su PS4 che su PS5.Dopo essere approdato lo scorso settembre su PS4, Xbox One e PC, Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 sulle nuove console di Sony e Microsoft sfrutterà le tecnologie next-gen per spingere al massimo l’audio e ...