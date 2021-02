Impennata di contagi nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 16.424 e 318 i morti. Il tasso di positività al 4,8% (Di mercoledì 24 febbraio 2021) sono 16.424 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 13.314 di ieri. Si tratta dell’incremento maggiore di contagi dal 16 gennaio scorso a fronte di 340.247 tamponi, circa 37mila più di martedì. Il tasso di positività sale dal 4,4% di ieri al 4,8%. I decessi sono 318 (ieri 356), per un totale di 96.666 vittime dall’inizio dell’epidemia. Crescono anche i ricoveri nelle terapie intensive, 2.157 (+11) con 178 ingressi del giorno, in calo, invece, i degenti nei reparti ordinari sono 18.217 (-78). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 389.433 (+1.485), 369.059 (+1.562) dei quali si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021)16.424 idi Coronavirus registrati in Italia24 ore, contro i 13.314 di ieri. Si tratta dell’incremento maggiore didal 16 gennaio scorso a fronte di 340.247 tamponi, circa 37mila più di martedì. Ildisale dal 4,4% di ieri al 4,8%. I decessi318 (ieri 356), per un totale di 96.666 vittime dall’inizio dell’epidemia. Crescono anche i ricoveriterapie intensive, 2.157 (+11) con 178 ingressi del giorno, in calo, invece, i degenti nei reparti ordinari18.217 (-78). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute,389.433 (+1.485), 369.059 (+1.562) dei quali si ...

