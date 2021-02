I vecchi musicanti impegnati che tanto denunciavano la società nei loro dischi oggi non denunciano più niente

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Chi ha sperato nel “cambio di passo” è già disilluso. Draghi, il messia banchiere, non è diverso da chi l’ha preceduto, la sua ricetta è la stessa: chiudere, stritolare, se possibile ancora più forte, lasciare il Paese incamiciato a forza, sì che tutte le categorie sono, per usare un altro modo di dire idiota, “sul piede di guerra”. A turno ristoratori, modaioli, autotrasportatori, artigiani, puttane, sportivi, cinematografari, teatranti protestano, manifestano; solo una nobile schiatta brilla per fragoroso silenzio, e paradossale silenzio promanando dai canterini.Le nostre ugole popolari, e anche nazionalpopolari non fiatano. Non insorgono. Non rivendicano. Non fanno. Il panorama musicale, lasciamo stare la fascia alta, dei musicisti sinfonici o operistici, è desolato, desolante. È spaccato in due. Da una parte i grossi calibri, itotem ...